３１日午前６時３５分ごろ、岡山市北区花尻みどり町の民家１階で、「男性と女性が血まみれで倒れている」と近隣住民から１１９番があった。岡山県警によると、２人とも刺し傷があり、その場で死亡が確認された。住人の夫婦とみられ、小学１年の長男（６）が倒れている２人を発見し、近隣に助けを求めたという。県警は夫が無理心中を図ったとみて、殺人事件として調べている。