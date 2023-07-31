歌手カーディ・Ｂが観客からカップに入った液体を浴びせられ、壇上から観客席に向かってマイクを投げつける出来事があった/Pop Crave/Twitter（ＣＮＮ）米ラスベガスで行われたラップ歌手カーディ・Ｂのコンサートで、観客からカップに入った液体を浴びせられたカーディ・Ｂが、壇上から観客席に向かってマイクを投げつける一幕があった。壇上のアーティストが観客から物を投げられる事件は、このところ各地のコンサートで相次いで