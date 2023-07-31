ベルギー１部セルクル・ブリュージュでテクニカルディレクター（ＴＤ）を務めるカルロス・アビーニャ氏が所属する日本代表ＦＷ上田綺世（２４）がオランダ１部の名門フェイエノールトに移籍することで合意したと認めた。オランダメディア「ＦＣ・ＵＰＤＡＴＥ」によると、アビーニャＴＤは「これは私たちにとって単なる記録的な取引ではありません。フェイエノールトはこれまで選手にこれほど多くの移籍金を払ったことはありま