ホンダらしい！最速の「大型高級ミニバン」とはトヨタは2023年6月に、新型高級ミニバン「アルファード」と「ヴェルファイア」を発売。また2023年秋にはレクサスブランドの新型高級ミニバン「LM」を日本でも発売することを公表していることから、日本の大型高級ミニバン市場が活気づいています。その中でも、最大出力279馬力を発揮するハイパワーなエンジンを用意した新型ヴェルファイアが高い注目を集めていますが、実は