米カリフォルニア州バーバンクにある民家のプールに入ってくつろいでいたクマ/Burbank Police Department（ＣＮＮ）米カリフォルニア州バーバンクの住宅街で、民家の庭のプールに入ってくつろいでいたクマが発見された。バーバンク警察の発表によると、現地時間の２８日午後３時半ごろ、クマを目撃したとの通報があり、駆け付けた警官が、庭のプールのジャグジーでリラックスしている様子のクマ１頭を発見した。警官が到着して間も