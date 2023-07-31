ブルージェイズ戦に「2番・DH」で先発出場米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手が30日（日本時間31日）、敵地ブルージェイズ戦に「2番・DH」で出場。3回の第2打席で左前打を放ち、4試合連続安打をマークした一方、4回、9回と申告敬遠で勝負をさせてもらえなかった。2試合連続の1試合2敬遠となったが、米データ分析会社は2試合連続で複数回敬遠をされた選手は、過去10年では初のケースになったと伝えている。1-0とエンゼルスが