「別人かと思った」──日本中をそう驚かせたのは、北京五輪カーリング女子銀メダリストの藤澤五月（32）。「ボディメイクコンテストMOLA CUP」に出場し、鍛え上げた肉体美を披露した。所属チーム、ロコ・ソラーレの「オフ期間」に絞り上げた身体の凄さを、コンテストの主催団体FWJの理事でトレーナーの堺部元行氏に聞いた。（以下、コメントは堺部氏）【写真4枚】大胸筋のストリエーションもくっきりの藤澤五月。全身。他、バルク