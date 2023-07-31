全米映画俳優組合がストライキを続行する中、米カリフォルニア州ビバリーヒルズの美容外科が大繁盛だ。その?雨が降ったら桶屋が儲かる?式の理由を米ニュースサイト「ＴＭＺ」が３０日伝えた。ＴＭＺのライブ番組に出演したビバリーヒルズ美容外科センターのベン・タレイ医師によると、スト中ということで他人から気づかれることなく、また仕事のオファーを気にすることなく整形手術を受けることができるため、多くの俳優たちが