Âîµå¤Î¸µ¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦Ê¡¸¶°¦¤¬µçÃÏ¤À¡½¡½¡£ÂæÏÑ¤Î¸µÂîµåÁª¼ê¤Ç¸µÉ×¡¦¹¾¹¨·æ»á¤¬¡¢£··î27Æü¤ËÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¥¯¥é¥Ö¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ºòÇ¯£··î¤ËÊ¡¸¶¤¬?Ï¢¤ìµî¤Ã¤¿?Ä¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤òÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹¾»á¤ÏÂçÞ¼°¦»ÒÊÛ¸î»Î¤é¤È²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢20Æü¤ËÅìµþ²ÈºÛ¤¬Ä¹ÃË¤ò¹¾»áÂ¦¤Ë°ú¤­ÅÏ¤¹¤è¤¦¿³È½¤¬²¼¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¹¾»áÂ¦¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é¶ÛµÞÀ­¤òÍ×¤¹¤ëÊÝÁ´Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º