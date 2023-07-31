チャンネル登録者数260万人超の人気YouTuberユニット・おるたなChannelの渋谷ジャパンが30日、動画を投稿し、タレント・モデルの佐藤雅美と結婚したことを報告した。また、自身の「X」（旧ツイッター）には幸せいっぱいのウエディングフォトもアップしている。【写真】幸せそうな笑顔…ウエディングフォトとともに結婚を報告した渋谷ジャパン渋谷ジャパンは「この度、渋谷ジャパン結婚します。これは釣りでもなくガチで結婚し