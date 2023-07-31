「管路状態非常に不良」。５月３１日に京畿道始興市（キョンギド・シフンシ）が銀桂（ウンゲ）地区のマンション上水管路で内視鏡調査を行った後に出した結果だ。２０１６年に埋設された直径５００ミリメートルのポリエチレンエポキシ被覆鋼管は工事からわずか７年が過ぎたいま全面交換しなければならないという診断を受けた。内視鏡撮影の結果、１番地点の異物は「不良」、２番地点は「非常に不良」で、管路内部コーティング塗装材