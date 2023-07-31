「管路状態非常に不良」。５月３１日に京畿道始興市（キョンギド・シフンシ）が銀桂（ウンゲ）地区のマンション上水管路で内視鏡調査を行った後に出した結果だ。２０１６年に埋設された直径５００ミリメートルのポリエチレンエポキシ被覆鋼管は工事からわずか７年が過ぎたいま全面交換しなければならないという診断を受けた。内視鏡撮影の結果、１番地点の異物は「不良」、２番地点は「非常に不良」で、管路内部コーティング塗装材
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「セックスフルの悩み」漫画好評
- 2. TDLに行き逮捕された暴力団組長
- 3. 今井氏にDMで「死んでほしい」
- 4. お金持ちが買わない「ある物」
- 5. Twitter本社の巨大X看板に苦情
- 6. BIGMOTOR 前社長ら3人の横暴
- 7. 「身バレ報道」で取材部隊解散か
- 8. ひろゆき氏 フランス研修に皮肉
- 9. フミヤ 共演女優激怒させた過去
- 10. 年収800万円稼ぐタクシー運転手
- 1. TDLに行き逮捕された暴力団組長
- 2. 今井氏にDMで「死んでほしい」
- 3. BIGMOTOR 前社長ら3人の横暴
- 4. 「身バレ報道」で取材部隊解散か
- 5. ひろゆき氏 フランス研修に皮肉
- 6. 資産家住職の日常生活 住民語る
- 7. 29歳で休職し世界放浪した結果
- 8. レンタカー大破 40代夫婦が死亡
- 9. 切断事件 一家の歪んだ家族愛
- 10. 熱中症疑いで学生死亡 教委謝罪
- 1. 「セックスフルの悩み」漫画好評
- 2. 自民女性局の仏研修写真が物議
- 3. 「浜かつ」本店 61年の歴史に幕
- 4. 中高生の7割 10年後の日本に不安
- 5. 木原副長官、取材避けて1か月
- 6. 45歳でマンション購入 女の末路
- 7. 県道でバス横転 電柱なぎ倒す
- 8. 民主政権をガタガタにした張本人
- 9. 我が子2人を道連れか 凶行の背景
- 10. 日本維新の会、仙台市議選で5新人全員…
- 1. Twitter本社の巨大X看板に苦情
- 2. ヘンリー王子「戻りたい」弱音か
- 3. ウ反攻が成功なら「核兵器使用」
- 4. 道端にベビーカー 降車NGの理由
- 5. クマに襲われ3分以内に死亡か 米
- 6. 「地球沸騰」米では55度の地域も
- 7. 英王子とベッカム氏 友情破綻か
- 8. 「神への侮辱」教皇が呼びかけ
- 9. 徴用被害者の韓国人女性が死去
- 10. 5年も「水道水から黒い粉」韓国
- 1. 閉店した「巨大商業施設」1位は
- 2. 年収400万円 買うならどの車か
- 3. 年収600万 60歳退職に必要な貯蓄
- 4. 40歳 年収1000万円でも破綻危機
- 5. 住宅ローンの固定金利 9月上昇か
- 6. 赤字続く…中国アニメ業界に異変
- 7. 日本ケーキ シンガポールで人気
- 8. ビッグは典型的なブラック企業?
- 9. 日本のTwitter利用 世界で突出
- 10. 明細でわかる 給料アップの技
- 1. Appleが「X」を認めない理由
- 2. 浅草駅の連絡通路 SNSで話題
- 3. カップヌードルが「トミカ」に
- 4. サムスンM.2SSD Amazonでセール
- 5. チューナーレスTV 本当に安いか
- 6. iPhone15 Pro Max カメラ大型化?
- 7. 一般社員8割 管理職なりたくない
- 8. 今売れてるスマートフォンTOP10
- 9. ダイソンヘッドホン 気になる点
- 10. 新郎父もサクラ…地獄の結婚式に
- 1. バウアー 原爆ドーム訪問で心境
- 2. イチロー氏も激怒? 米国人の行動
- 3. 朝倉未来 一本負けに茫然自失
- 4. 前田健太にトレード申し込み続々
- 5. ラウンドガール ミニスカ始球式
- 6. 尚弥戦前座で反則行為 JCB再検証
- 7. 青木真也 未来のタップ負け激怒
- 8. 2人で369HR エ軍が緊急トレード
- 9. 久保建の主将マークにファン騒然
- 10. 大谷が2日連続で痙攣 医師が警鐘
- 1. フミヤ 共演女優激怒させた過去
- 2. 福原愛さん「子ども守る」に批判
- 3. みちょぱ 報道MCへの批判に激怒
- 4. まつもtoなかい次週ゲストに感慨
- 5. 井上裕介の発言 台湾で大騒動に
- 6. 12歳麗禾ちゃんに麻央さんの面影
- 7. IVAN 中学校で全裸にされた過去
- 8. BIGMOTORの口コミに疑惑 真相は?
- 9. 中居「素っ裸」での外出に緊張
- 10. がっかりした7月新ドラマ 第1位
- 1. 便利すぎて感動 セリアグッズ5選
- 2. ソロキャンでナンパ 女性怒り
- 3. 自分に甘い夫 娘がスカッと成敗
- 4. アッシー扱いするママ友を撃退
- 5. 39歳妻 義実家への帰省が嫌な訳
- 6. 生理の「誤解」医師が一刀両断
- 7. 妻既読無視 離婚目前と気づく夫
- 8. 豹変 セレブ婚した友達にモヤッ
- 9. 休日出勤? 夫の不倫がバレたワケ
- 10. 「モテる女性」に見られる共通点