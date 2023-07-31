大谷翔平（29）が所属する大リーグ・エンゼルスは7月27日、大谷について「今季途中のトレードはない」と発表した。8月1日（日本時間同2日）の期限を待たず、投打の中心に大谷を据え、9年ぶりのプレーオフ進出を目指す方針を明確にしたことになる。日米で話題を呼んできた大谷の去就問題が一応の決着をみた。【写真】この笑顔で総額800億円超の契約を手に？エンゼルスのモレノオーナーと大谷翔平©時事通信社今後の焦点は