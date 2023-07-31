第1子の妊娠を発表した人気ユーチューバー「ヴァンゆん」のゆん（28）が、31日までに自身のツイッターを更新。相方・ヴァンビの投稿について説明した。今年5月30日に「Fischer's」のリーダー・シルクロードとの結婚を発表したゆん。自身のYouTubeで「ゆん、第一子を授かりました」と報告した。子供について2人は、結婚前から「早めに授かれたらいいよね」と話し合っていただけに、今回の第1子妊娠について「本当に本当にうれし