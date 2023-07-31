ロッキーズとトレード成立大谷翔平投手が所属するエンゼルスは30日（日本時間31日）、ロッキーズからランダル・グリチック外野手とCJ・クロン内野手をトレードで獲得したと発表した。ロッキーズにはジェイク・マッデン、メイソン・アルブライトのマイナー2投手が移る。31歳のグリチックは2009年ドラフト1巡目（全体24位）でエンゼルス入り。2014年にカージナルスでデビューし、ブルージェイズ時代の2019年には31本塁打をマーク