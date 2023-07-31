離れ離れになってしまった飼い主に会うため、2キロの道のりを17年間毎日通い続けた犬「タロー」を映画化した『石岡タロー』が、10月20日より茨城・シネマサンシャイン土浦ほか全国で順次公開される。【動画】映画『石岡タロー』予告編1964年にJR石岡駅（茨城県石岡市）で幼い飼い主とはぐれてしまい、小学校に保護された犬”タロー”。飼い主の女の子とまた会うために、小学校から石岡駅までの2キロの道のりを17年間毎日通い続