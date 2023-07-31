意識を失った男性を連携プレーで救助し、心肺蘇生などの救命活動に当たったとして、佐賀県の唐津市消防本部が、唐津西高（唐津市）の野球部員ら４人に感謝状を贈り、「救命講習のお手本のような行動」とたたえた。（喜多孝幸）感謝状を受けたのは野球審判員の病院事務職員杉山幸也さん（５０）（唐津市）▽唐津西高野球部副部長の教諭中島重男さん（６４）（佐賀市）▽同校２年の野球部員田中哲史さん（１７）（唐津市）▽佐賀