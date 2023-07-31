お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（５８）が３０日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜前９・５４）に出演。中古車販売大手・ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題について言及した。番組では騒動によって辞任した兼重宏一前副社長からＬＩＮＥで売り上げの悪い店長に向けてパワハラめいた言動があったことを紹介。太田は「ＬＩＮＥは怖いですね」としみじみ。２５日の謝罪会見で宏一氏の父の兼重宏行前社長がゴル