結婚相談所や、婚活アプリに登録する際に重要な「プロフィール」。その中にある「趣味」は、婚活の場面において特に質問されることが多い項目です。異性から見たときに好印象な“モテる趣味”は、どのようなものなのでしょうか。結婚相談所事業を展開するTMSホールディングス（大阪市中央区）が、婚活シーンにおける「趣味の印象」に関する調査を実施。その結果を「趣味好印象ランキング」として発表しました。「ゲーム」「海外