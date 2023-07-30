日本は空前の「給料を上げるムード」だ。日本商工会議所によれば、中小企業の6割超が賃上げ実施を予定。しかし、給料UP分を打ち消すほどの物価高が家計を襲い、生活は苦しいまま。そこで、年功序列で上がるだけではない「給料UPの技」を提案。今こそ、積極的に給料を上げていけ！給与明細を見れば基本給や手当の詳細が一目で把握できる。これから給料を上げるために、どのような目線で明細を見るべきか。さまざまな職業の給与明細