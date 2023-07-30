会社を辞める際に上司や同僚に嫌味を言われたとしても、気に病む必要は無いだろう。東京都に住む30代男性は「辞表を提出する時に、同席していた事業責任者から『こんなに短期で辞めるなんて君はどうしようもないクズだな』と言われました」と明かす。2018年に、通販事業会社のバイヤーとして「そこそこの実績を持って」入社したというが、わずか5か月で退職した。一体何があったのか、編集部では男性に取材を申し込み、詳しく話を