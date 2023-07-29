7月26日、5人組パフォーマンスグループAAAの與真司郎が、都内にて自身のイベント「與真司郎announcement」を開催。ファンが見守る中、自身がゲイであることをカミングアウトした。この與の勇気ある告白を、AAAのメンバー西島隆弘、宇野実彩子、日高光啓、末吉秀太も会場で見守っていたという。AAAは、2005年のデビュー時には8人組だった男女混合グループ。2007年に後藤友香里氏(現在は芸能界引退)が体調不良のため脱退、2017年