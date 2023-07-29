【AFP＝時事】米国のジョー・バイデン（Joe Biden）大統領は28日、7人目の孫の存在を初めて公に認めた。次男のハンター（Hunter Biden）氏とアーカンソー州在住の女性の間に生まれたネイビー・ジョーン・ロバーツ（Navy Joan Roberts）ちゃんという女児で、現在4歳。バイデン氏は米誌ピープル（People）へのコメントで、「これは政治問題ではなく、家族の問題だ」「息子ハンターとネイビーの母親のルンデンは、今後も彼らの娘