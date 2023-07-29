女優の杏（37）が27日、YouTubeを更新。フランスを訪れた戸田恵子（65）とパリで路上ライブをする様子を披露した。【映像】杏＆戸田恵子の路上ライブの様子CMで親子役を演じるなど、公私ともに親交がある2人。杏は、6月27日にInstagramで、戸田と3人の子どもたちとともに、フランスの画家・モネの邸宅を訪れたことをイラストで紹介していた。今回の更新では、夏至の日にパリの様々な場所でライブが出来るという音楽祭で戸田