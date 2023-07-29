「過去1顔がやばいwwww」【写真】弟犬にビビるハスキーの虎太郎くんそんなつぶやきとともに投稿された写真には、急に噛みつかれて驚いたのか、目を剥いてびっくりしている犬さんが写っています。まるで漫画などにありそうな表情ですね。「コラ画像作りたい笑」「ディズニーに出てきそうなお顔」「ちょっ！えっ食うき？って顔してますね」「アイコンにしたいレベルですきWWWW」表情豊かな犬さんについて爆笑のコメントが多数寄せら