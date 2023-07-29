プロ野球・千葉ロッテマリーンズの本拠地「ＺＯＺＯマリンスタジアム」（千葉市美浜区）が老朽化し、大規模な改修や建て替えの議論が本格化している。所有する千葉市は今月、屋根が開閉するドーム球場などを含め、将来のあり方や事業費に関する調査結果をまとめた。１０年後をめどに新たな球場として生まれ変わる見通しで、街づくりのシンボルとしても今後の構想が注目されている。■潮風でさびマリンスタジアムは１９９０年、
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