北海道電力が電気と都市ガスのセット契約で料金メリットを過大に宣伝したのは景品表示法違反（有利誤認）に当たるとして、消費者庁は28日、北電に対し再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。北電に措置命令を出すのは初めて。消費者庁などによると、北電は都市ガス販売に参入した直後の2020年12月〜21年12月、道内で配布した約300万枚のチラシやリーフレットに、セット契約にすればガスと電気の料金が年間計6千円相