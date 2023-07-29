◆米大リーグカージナルス―カブス（２８日・セントルイス＝ブッシュ・スタジアム）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２５）が“ペッパーミル”連発だ。ヌートバーは２８日（日本時間２９日）、本拠地のカブス戦で２試合ぶりに先発復帰となる「１番・中堅」でスタメン出場。初回にオープナーで先発した右腕ウェスネスキから今季初回４本目の先頭打者アーチ。３回にも連続アーチを放ち、１０号に到達した。カージナ