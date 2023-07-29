前編ではガーシーとの本当の関係や、不倫で世間を騒がせた広末涼子への思いを語った島田紳助(67)。後編では今年5月に亡くなった上岡龍太郎さんとの思い出や、同期の明石家さんまへの思いについて熱く語ってもらった（前後編の後編）＊＊＊【写真を見る】現在の島田紳助前髪をセンター分けにして若々しい印象だ〈YouTubeをめぐっては、オリエンタルラジオの中田敦彦が自らのチャンネルで、ダウンタウンの松本人志に対する「提