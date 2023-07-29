客などからの理不尽な要求やクレーム、暴言・暴行などにより、就業環境が害される「カスタマーハラスメント」は、今や深刻な社会問題になっています。その悪質な実態と現場を追跡しました。■「殺すぞ、お前！」と暴言…会社では対策強化コンビニ店員：「（男性客に）『列に並んでください』と、こっちから声を掛けた時に『自分が優先だろ』と。引かない感じだったので、その時は他のお客様に謝って、先に（男性客の）会計をした」