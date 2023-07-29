ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が主演を務める連続ドラマ「トリリオンゲーム」（ＴＢＳ系）の第３話が２８日、放送され、ホストを演じた目黒の浴衣姿にファンは大興奮。ＳＮＳに大きな反響が寄せられた。「ビッグコミックスペリオール」（小学館）で連載中の同名漫画（原作・稲垣理一郎氏、作画・池上遼一氏）が原作の連ドラで、目黒演じる世界一のワガママ男、ハル（天王寺陽）と、まじめで不器用なエンジニアのガク（平学、佐野勇斗）