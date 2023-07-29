iPhoneアプリのアイコンと名称が「X」に更新された画面（共同）【ニューヨーク共同】「X（エックス）」への改称を進める短文投稿サイト、ツイッターの運営会社は28日、米アップルのiPhone（アイフォーン）などの基本ソフト「iOS」向けアプリを更新し、アプリ名をXに変更した。アイコンも青い鳥から黒地に白のXになった。改称を巡る作業は最終段階とみられる。グーグルのOS「アンドロイド」向けアプリは、米東部時間28日夜の時