北海道むかわ町の穂別博物館は町内などで発掘されたアンモナイトが新属の「モシリテス」だったと明らかにした。見つかったのは「モシリテス・ミラビリス」「モシリテス・サーペンティフォーミス」の二つで2新種が見つかった。【白亜紀後期の恐竜の卵殻化石発見】むかわ町のほか夕張市、稚内市、幌加内町などにある白亜紀（1億50万年前）の地層の蝦夷層群から発見されていた標本を国立科学博物館の重田康成グループ長を中心と