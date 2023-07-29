父親と母親への自殺幇助の疑いで逮捕されている歌舞伎俳優の市川猿之助（本名・喜熨斗孝彦）容疑者（47）が過去に出演していた番組が配信停止になっていた件で、NHKの山名啓雄メディア総局長は、配信停止を撤回すると明らかにした。「ジャニーズ性加害」民放キー局、大新聞文化部は未だにスルー、外圧でしか動かない日本社会の悪しき縮図山名局長は、26日に行われた定例会見で、「できるだけ速やかに配信を再開する」とコメン