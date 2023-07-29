◆米大リーグブルージェイズ―エンゼルス（２８日・トロント＝ロジャーズ・センター）エンゼルス・大谷翔平投手（２９）のいきなりの３９号にネットが騒然となった。大谷は２８日（日本時間２９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場。初回１死走者なしの１打席目に、２試合、３打席連続本塁打となる３９号を放った。前日２７日（同２８日）の敵地・タイガース戦はダブルヘッダーに２試合連続でス