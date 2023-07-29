井上が8回TKOで4階級制覇を達成25日に行われたボクシングのWBC＆WBO世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）タイトルマッチ12回戦で、挑戦者の井上尚弥（大橋）が2団体統一王者スティーブン・フルトン（米国）に8回TKO勝ち。衝撃の4階級制覇に海外メディアの称賛も止まない。世界で最も権威のあるボクシング専門誌「ザ・リング」は両者の戦いを比較し「フルトンは、拳銃の戦いに豆鉄砲を持ってきたかのように見えた」などとパワ