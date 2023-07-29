前日28日はWヘッダーでメジャー初完封→2打席連発の離れ業■ブルージェイズ ー エンゼルス（日本時間29日・トロント）エンゼルスの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地で行われるブルージェイズ戦に「2番・指名打者」で先発出場する。前日27日（同28日）のタイガースとのダブルヘッダーは投打で躍動。一夜明けて再びスタメンに名を連ねたことに、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は「昨日大活躍したから今日は欠