4yuuu編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ♡今回は、いつでも持ち歩きたくなる便利グッズをご紹介します！どこでも使える買わなきゃ損なアイテムばかりなので、ぜひチェックしてくださいね。出典：https://www.shutterstock.com/image-photo/hands-soap-foam-on-blue-background-2332920853【ダイソー】おすすめ便利グッズ?トラベル収納ポーチDAISO(ダイソー)の「トラベル収納ポーチ」は、旅行