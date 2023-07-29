韓国で販売されていた食用油から、基準値を超える大麻成分が検出された。【画像】衝撃…韓国芸能人の薬物取引の瞬間韓国消費者院と食品医薬品安全処は7月26日、韓国国内で製造されたヘンプシードオイルから、基準値を超えた大麻成分が検出されたため、販売中止措置を取ったと明らかにした。消費者院によると、現在韓国で販売されている20のヘンプシードオイルの大麻成分含量を調査した結果、（株）88総合食品が販売している「安東