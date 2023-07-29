ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は、西アフリカ・ニジェールのクーデターを称賛した。関連団体が２７日、同氏の音声メッセージを通信アプリに投稿した。ワグネルの戦闘員派遣に言及しており、新たな活動先として注目している可能性がある。プリゴジン氏はクーデターについて「独立を獲得し、植民地主義者を排除することを意味する」と強調。西側諸国の治安・テロ対策ではニジェール国民を守れなかったと主張