タイガースとのダブルヘッダーで衝撃的な活躍米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手が衝撃的な二刀流劇場を演じた。27日（日本時間28日）、敵地でのタイガースとのダブルヘッダーに出場。第1戦は「2番・投手」で、わずか1安打のメジャー初完投＆初完封で9勝目をマークした。さらに第2戦には「2番・DH」で出場。完封から約80分後の第2打席で今度は37号2ランを放つと、4回にも2打席連発の38号ソロをかっ飛ばした。米誌は自ら偉業の