国連のグテーレス事務総長は「地球沸騰の時代が到来した」と危機感を示しました。国連グテーレス事務総長：「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した。化石燃料の利益と気候変動に対する無策は容認できない」世界気象機関などによりますと、23日までの世界の平均気温は16.95℃に上がっていて、これまで最も暑い月だった2019年7月の16.63℃を大きく更新する見通しだということです。グテーレス事務総長は「