【AFP＝時事】1972年に南米アンデス山脈（Andes）で起きた航空機墜落事故の生存者16人の一人、ウルグアイ人のホセ・ルイス・インシアルテ（Jose Luis Inciarte）さんが27日、首都モンテビデオの自宅で亡くなった。75歳。インシアルテさんの友人がAFPに明らかにした。「アンデスの奇跡」とも呼ばれる事故から救出までの様子は、映画『生きてこそ（ALIVE）』などにも描かれている。インシアルテさんらアマチュア・ラグビーチームの