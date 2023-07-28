世界水泳福岡・ハイダイビング世界水泳福岡（テレビ朝日系で中継）は27日、ハイダイビングの決勝に相当する3-4ラウンドが行われ、日本人唯一の競技者で初出場の荒田恭兵（富山県スポーツ協会）が計222.65ポイントの20位（全23人）だった。男子はビル9階相当の高さ27メートルから飛び込む競技。危険と隣り合わせの中で戦う27歳のパイオニアは、競技の発展と普及を願い、クレージーな道を突っ走っていた。（文＝THE ANSWER編集部・