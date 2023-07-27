5月23日より、郄橋海人＆永瀬廉による2人体制がスタートしたKing ＆ Prince（以下、キンプリ）。再始動後のニューシングル「なにもの」（6月21日リリース）が、オリコン週間シングルランキングで、初週54.4万を売り上げた。そんなキンプリは7月2日にグループ初のファンミーティング『King ＆ Princeとうちあわせ』（東京・有明アリーナ）を開催。本番前の段階で、ネット上の一部チケット売買サイトでは“高額転売”が相次い