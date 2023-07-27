【ロンドン時事】世界的なヒット曲「愛の哀しみ」（１９９０年）で知られるアイルランドの歌手シンニード・オコナーさんが死去した。英メディアなどが２６日、家族の声明を基に報じた。５６歳だった。死因は不明。ダブリン郊外出身。少女時代にカトリック系の収容施設に入れられ、そこで音楽を習い始めた。後にロンドンに移り音楽活動を本格スタートさせ、「愛の哀しみ」は米英のヒットチャートで首位に。頭を丸刈りにしたスタ