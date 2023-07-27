（ＣＮＮ）ウクライナ空軍は２６日、ロシア軍の極超音速ミサイル「キンジャル」がウクライナ西部のフメリニツキー州とキロボフラード州、首都キーウに向けて発射されたと警告した。空軍がロシア軍の戦略爆撃機が飛行していると警告してから数時間後に、フメリニツキー州で爆発が報告された。空軍は「複数のミサイルがモルドバとの国境に沿ってフメリニツキー州方面に飛んでいる」と警告。同州の軍政当局は「州内で爆発音がする。防