滋賀・長浜市で、学童保育の一環でプールで遊んでいた6歳の男の子が溺れ死亡した事故で、運営事業者が会見で謝罪した。放課後児童クラブキッズパーク・大谷琢央園長「大変なことになってしまい、ご家族の皆さま、そして関係者の皆さまに心より深くおわび申し上げます」26日午後1時過ぎ、長浜市野瀬町の屋外プールで、小学1年生の田中大翔くん(6)が溺れ、その後、死亡が確認された。運営事業者によると、当時、プール遊びをする小学