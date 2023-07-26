29日、4年ぶりに隅田川花火大会が復活します。多くの人が待ち望んでいただけあって、当日の人出は95万人を見込んでいます。会場周辺では期待が高まる一方で、トラブルやマナー違反に対する不安の声も上がっています。◇夜空を彩る“大輪の花”がついにかえってきます。隅田川花火大会が7月29日に4年ぶりに復活するのです。26日、東京・台東区の会場周辺では、人混み対策のためのフェンスが置かれていました。近くでは、道を