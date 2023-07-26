26日午後4時50分ごろ、大阪府吹田市片山町1丁目で、通行人から「マンションから人が飛び降りた」と110番通報があった。大阪府警吹田署員がマンション敷地内で、成人女性と5歳ぐらいの女児と男児が倒れているのを発見。吹田市消防本部によると、女性と男児が搬送先の病院で死亡し、女児は重傷という。敷地内で3人が倒れていたマンション=2023年7月26日午後7時13分、大阪府吹田市片山町1丁目、宮坂知樹撮影署によると、目撃者は