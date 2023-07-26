歌人・俵万智さん（60）が24日に自身の「X」（前ツイッター）を更新。社名変更を発表したツイッターを詠んだ短歌で、ネットをうならせた。俵さんは以下の2首を投稿。「言の葉をついと咥（くわ）えて飛んでゆく小さき青き鳥を忘れず」「このままでいいのに異論は届かないマスクの下に唇をかむ」そして「寂しいね…」と率直な思いをつづった。ネット上では「これがプロか…」「完璧すぎる…」「ついと＝ツイ